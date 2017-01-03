Венгер: в плане календаря некоторым командам АПЛ везёт больше, чем другим

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал календарь английской Премьер-лиги.
«За мои 20 лет в Англии это самый неровный календарь в рождественский период. Разница в отдыхе между командами абсолютна неприемлема. У нас очередная игра спустя 48 часов, нам не хватает свежести, а кто-то отдыхает дольше («Челси» — единственная команда, отдыхающая три дня в новогодний период. — Прим. «Чемпионата»).
Если честно, не знаю, продолжает ли руководство Премьер-лиги составлять календарь. Мы продали права за огромные деньги, так что должны смириться с тем, что именно телевидение выбирает матчи. Но должен сказать, что некоторым командам везёт больше, чем другим», – цитирует Венгера ESPN FC.