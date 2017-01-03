«Барселона» может улучшить предложение о переходе Срны после продажи Видаля

«Барселона» продолжает переговоры о переходе защитника «Шахтёра» Дарио Срны.
По данным AS, если в ближайшее время каталонский клуб покинет защитник Алейкс Видаль, в котором заинтересован «Галатасарай», то сине-гранатовые смогут использовать деньги от продажи футболиста, чтобы улучшить предложение «Шахтёру» о переходе Срны.
Сам хорват ранее подтвердил информацию о том, что президент «горняков» Ринат Ахметов готов отпустить его в Испанию бесплатно.
В нынешнем сезоне Срна провёл в чемпионате Украины 13 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.