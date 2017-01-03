Кафанов: Джанаев должен быть готов в любой момент заменить Акинфеева в сборной

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением о прогрессе голкипера донской команды Сослана Джанаева.
«Сослана я знаю давно и долго к нему приглядывался. Несколько лет назад я был тренером вратарей второй сборной России и предполагал, что он на тот момент не использовал полностью свой потенциал. Хотелось попробовать с ним поработать. Рад, что в «Ростове» это удалось. Доволен, что прошлый сезон стал для Сослана лучшим в карьере, но ещё больше рад его добротной игре в Лиге чемпионов. Скажу честно, очень переживал за то, как он проявит себя на этом более высоком для него уровне. Матчи Лиги чемпионов стали лакмусовой бумажкой и показали, что он продолжает прогрессировать.
Сейчас задача Джанаева – закрепиться в сборной и быть готовым в любой момент заменить Акинфеева. Но вратарь номер один в России, безусловно, Игорь. И думаю, в ближайшие годы им останется. На его стороне уникальный опыт, сотни игр международного уровня, а у Сослана пока только 10 игр в Лиге чемпионов да одна за сборную», – сказал Кафанов в интервью официальному сайту УЕФА.