«Вест Хэм» оспорит красную карточку Фегули

«Вест Хэм Юнайтед» подаст апелляцию на удаление полузащитника Софьяна Фегули во время вчерашнего матча 20-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports. Лондонцы потерпели дома поражение со счётом 0:2, а уже с 15-й минуты они были вынуждены играть в меньшинстве.
В игровом моменте Фегули далеко отпустил от себя мяч и прямыми ногами прыгнул в Фила Джонса, за что получил от арбитра Майка Дина прямую красную карточку.
После встречи главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич остался недоволен решением Дина.