Ринкон о переходе в «Ювентус»: эти дни были как мечта, которая стала реальностью

Полузащитник Томас Ринкон, который официально перешёл в «Ювентус» из «Дженоа», поделился своими эмоциями после трансфера. Ринкон подписал с «Ювентусом» контракт до 30 июня 2020 года. Он стал первым игроком из Венесуэлы в истории бьянконери.
«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить моих новых товарищей по команде и сотрудников клуба за тёплый приём, который я получил здесь. Эти дни были как мечта, которая стала реальностью. У меня не было никаких сомнений, когда появилась возможность присоединиться к „Ювентусу“. Здесь вы всегда играете на победу.
Я выбрал номер 28, потому что это возраст, в котором я попал сюда. Для Венесуэлы замечательно, что я здесь, потому что это показывает, как наш футбол растёт», — цитирует хавбека официальный «Твиттер» туринского клуба.
В нынешнем розыгрыше Серии А Ринкон провёл 16 матчей, в которых отдал две голевые передачи и получил четыре жёлтые карточки.