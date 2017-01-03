Агент Дзадзы: Симоне не горел желанием играть в «Вест Хэме»

Антонио Дзадза, отец и агент нападающего Симоне Дзадзы, рассказал, что переход в «Вест Хэм Юнайтед» не был выбором игрока, а также сообщил, что форварда надеется вернуться в Серию А.
Ранее в СМИ сообщалось, что Дзадза готов пойти на понижение оклада ради перехода в «Валенсию». Ранее «Вест Хэм» заплатил за аренду итальянца € 5 млн. В соглашении аренды предусмотрен пункт о выкупе игрока за € 20 млн. «Валенсия» готова взять на себя обязательство по выплате «Ювентусу», который владеет правами на футболиста, трансферной компенсации.
«Мы по-прежнему ничего не знаем, и официальных новостей не было. Симоне очень хочет вернуться в Италию, нам предстоит выбрать оптимальный вариант для него и „Ювентуса“. Он не останется в „Ювентусе“, потому как у Симоне не будет достаточно игрового времени. Мы хотим вернуть Симоне обратно в Италию, потому что он любит эту страну.
«Вест Хэм» не был нашим выбором. Нас никто не принуждал, но Симоне не горел желанием переезжать за границу. Он любит Италию и Серию А, а оказался в Премьер-лиге по ряду обстоятельств. Теперь он ушёл, и мы смотрим только на будущее", — цитирует агента Juvenews.