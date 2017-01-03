Арустамян: Куасси из «Краснодара» переходит в «Селтик» за чуть более € 3 млн

Телекомментатор Нобель Арустамян в социальной сети сообщил, что полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси перейдёт в стан шотландского «Селтика».
«Эбуэ Куасси из „Краснодара“ переходит в „Селтик“ за чуть более 3 млн евро. При этом Краснодар сохраняет 15 % от трансфера игрока», — написал Арустамян в «Твиттере».
В текущем сезоне ивуарийский футболист провёл в Премьер-Лиге девять матчей, не отметившись результативными действиями. Куасси, родившийся в Акакро-Дабу, является воспитанником местной Академии Symbiose Foot D Abobo и перешёл в состав «Краснодара» в декабре 2015 года.