«Зенит» объявил об уходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

«Зенит» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» достигли соглашения о переходе бельгийского полузащитника Акселя Витселя. Ранее в СМИ сообщалось, что бельгиец может заработать в Китае примерно $ 80 млн.
Витсель присоединился к сине-бело-голубым в сентябре 2012 года и провёл за пять сезонов в Петербурге 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач. Вместе с «Зенитом» Витсель стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
«Зенит» благодарит Акселя Витселя за время, проведённое в Петербурге, и желает удачи в составе новой команды", — говорится на официальном сайте клуба.