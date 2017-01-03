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175 лет назад
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Менса перешёл из «Анжи» в клуб МЛС «Коламбус Крю»
3 января 2017, вторник. 19:46.
Футбол
Защитник «Анжи»
Джонатан Менса
перешёл в клуб североамериканской МЛС «Коламбус Крю».
«Спасибо за качественную игру и удачи в дальнейшей карьере, Джонни!», — говорится в официальном «Твиттере» махачкалинской команды.
Источник:
Официальный "твиттер" ФК "Анжи"
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Теги
Анжи
Джонатан Менса
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Новости. Футбол
3 января 2017, вторник
19:46
Менса перешёл из «Анжи» в клуб МЛС «Коламбус Крю»
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