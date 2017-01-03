Бывший игрок «Динамо» Бюттнер подпишет контракт с «Витессом» до 2019 года

Защитник Александер Бюттнер, ранее выступавший за московское «Динамо», может вернуться в «Витесс», сообщает Fox Sports. По данным издания, голландский футболист, который находится в статусе свободного агента, заключит с клубом контракт до 2019 года. Отметим, что Бюттнер уже выступал за «Витесс» с 2008 по 2012 год.
Ранее сообщалось, что «Динамо» достигло компромисса с Бюттнером по его уходу из клуба, а Бюттнер подтвердил, что не собирается продолжать карьеру в московской команде. Защитник перешёл в «Динамо» в 2014 году из «Манчестер Юнайтед» примерно за € 5,5 млн.