Конте признался, что не думает о возможном рекорде «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 20-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (4 января) рассказал, что он не думает о победной серии своей команды. Лондонцы в случае успеха смогут повторить достижение «Арсенала» по количеству побед подряд (14) в чемпионате Англии.
«Думаю ли я и игроки о потенциальном достижении? Нет. Я и мои игроки — мы хотим набрать 3 очка. Повторюсь, что рекорд является серьёзным достижением прежде всего потому, что мы набрали после этих 13 побед 39 очков. Остальные расклады нас мало волнуют.
Подобные матчи серьёзно мотивируют. Теперь каждая команда хочет прервать победную серию, не только «Тоттенхэм». Если вы взглянете в турнирную таблицу, мы опережаем всего лишь на 5 очков идущий на втором месте «Ливерпуль» и на 7 очков опережаем «Манчестер Сити». А если «Арсенал» обыграет сегодня «Борнмут», они будут отставать от нас на 6 очков.
В этом чемпионате серьёзное соперничество, и нам лишь предстоит первый матч второй половины сезона. Мы знаем, что завтра нас ждёт по-настоящему сложный матч с «Тоттенхэмом». Если после матча мы будем опережать находящийся на втором месте «Ливерпуль» на восемь очков, то мы будем довольны, но это сложный чемпионат, тут можно потерять очки в любом матче», — цитирует Конте официальный сайт „Челси“.