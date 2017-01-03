«Челси» нацелился на Алекса Сандро

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Calciomercatp, бразильский футболист попал в сферу интересов «Челси» под руководством Антонио Конте, ранее работавшего в туринской команде.
Контракт Сандро с «Ювентусом» рассчитан до 2020 года, однако лондонцы могут воспользоваться средствами, которые были получены после продажи Оскара в «Шанхай СИПГ» за € 60 млн.
В текущем сезоне Серии А Сандро провёл 17 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Недавно защитник получил травму во время матча с «Миланом» (1:1, 3:4 по пенальти) за Суперкубок Италии. Бразилец был вынужден покинуть поле в середине первого тайма.