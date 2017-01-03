Витсель: Петербург займёт особое место в сердце, нужно двигаться дальше

Полузащитник Аксель Витсель поблагодарил «Зенит», за который он выступал с 2012 года. Сегодня официально стало известно, что бельгийский футболист перешёл в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ранее в СМИ сообщалось, что бельгиец может заработать в Китае примерно $ 80 млн.
«После четырёх с половиной лет в России пришло время двигаться дальше. Я хотел бы поблагодарить всех в Санкт-Петербурге за эти прекрасные годы, наполненные прекрасными воспоминаниями. От президента до всего технического персонала, тренеров, товарищей по команде, друзей, братьев, сестёр и, конечно же, всех сумасшедших и удивительных болельщиков — за их поддержку и любовь!
Я горжусь тем, что сделал себя частью истории „Зенита“. Я на 100% уверен, что парни будут чемпионами в конце сезона. „Петровский“ и потрясающий город Санкт-Петербург всегда будут занимать особое место в моём сердце, и я буду внимательно следить за развитием клуба, когда это возможно. Теперь я с нетерпением жду начала работы с „Тяньцзинь Цюаньцзянь“, встречи с новыми товарищами по команде и нового приключения в Китае», — цитирует Витселя официальный сайт спортсмена.
Витсель присоединился к сине-бело-голубым в сентябре 2012 года и провёл за пять сезонов в Петербурге 180 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 13 результативных передач. Вместе с «Зенитом» Витсель стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.