Скауты «Челси» просматривали полузащитника «Вест Хэма» Антонио

«Челси» заинтересовался полузащитником «Вест Хэм Юнайтед» Майклом Антонио. Как сообщает ESPN FC, скауты синих уже просматривали 26-летнего футболиста в последних матчах. При этом сумма, которую «Челси» готов потратить на хавбека, не называется.
В текущем сезоне чемпионата Англии Антонио провёл за свою команду 19 матчей (все — в основном составе), в которых забил восемь мячей.
Авторитетный портал Transfermark.de оценивает трансферную стоимость футболиста в € 13 млн. По данным издания, контракт Антонио с «Вест Хэмом» рассчитан до 2020 года.