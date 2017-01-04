«Халл Сити» объявил об увольнении Филана с поста главного тренера

«Халл Сити», занимающий последнюю, 20-ю строчку в чемпионате Англии с 13 очками после 20 туров, посредством своего «твиттера» объявил об увольнении Майка Филана с поста главного тренера.
С февраля 2015 года Филан работал в команде ассистентом, а в июле 2016-го стал исполняющим обязанности наставника «Халла». В августе «Халл» победил «Лестер» и «Суонси», Филан стал тренером месяца, и в середине октября его назначили главным тренером на постоянной основе. Таким образом, в качестве официально утверждённого главного тренера Майк проработал меньше трёх месяцев.