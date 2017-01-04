Венгер: «Борнмут» заслуживает аплодисментов, несмотря на преимущество в отдыхе

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал волевую ничью в гостях с «Борнмутом». «Канониры» отыгрались со счёта 0:3, забив третий гол в компенсированное время второго тайма.
«Начало игры получилось для нас очень тяжёлым. На старте они были быстрее и лучше нас. „Борнмут“ заслуживает аплодисментов, но при этом у них было большое преимущество — они отдыхали три с половиной дня, а мы провели предыдущий матч в воскресенье. Это слишком большая фора. Но в любом случае у них хорошая, опасная команда, которая создала нам много сложностей», — сказал Венгер в интервью Sky Sports.