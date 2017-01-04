Грасия не хотел бы приобретать игроков для «Рубина» из «Реала Сосьедад»

Главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия отметил, что не хотел бы ослаблять те команды, к которым имел отношение. Наставник российского клуба сказал это в ответ на вопрос о том, купил бы он футболиста из «Реала Сосьедад».
«Я стараюсь наносить как можно меньше ущерба тем командам, которые важны для меня. Мне всегда предлагают игроков, которые играют в таких клубах. Но я не хотел бы ослаблять команды, которые играли важную роль в моей жизни», — приводит слова Грасии Mundo Deportivo.
Испанский специалист в качестве футболиста защищал цвета «Реала Сосьедад» с 1995 по 1999 год.