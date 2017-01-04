Источник: Ломбертс останется в «Зените» до конца сезона

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс не покинет клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Voetbal24. Бельгиец останется в петербургском клубе до конца сезона.
Ранее сообщалось, что в услугах Ломбертса заинтересован «Гент». Сам футболист, в нынешнем сезоне не имеющий постоянной игровой практики, выражал недовольство тем, что «Зенит» не отпускает его в другие команды.
В текущем сезоне 31-летний защитник провёл пять матчей в РФПЛ. Контракт Ломбертса с сине-бело-голубыми действует до 2018 года.