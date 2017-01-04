Отец Хамеса не думает, что игрок покинет «Реал»

Уилсон Родригес, отец полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, поделился мнением о положении, в котором оказался его сын. В связи с этим он вспомнил бывшего главного тренера «Королевского клуба» Карло Анчелотти.
«При Анчелотти мой сын играл на своей идеальной позиции и справлялся со своими обязанностями, помогая Модричу. Теперь Хамес играет в другом амплуа, и я бы не сказал, что он выполняет свои функции плохо. Я знаю, что мой сын скромен и трудолюбив. Он будет выполнять требования тренера», — цитирует отца игрока сборной Колумбии AS.
Говоря о перспективах футболиста в «Реале», он сказал: «Хамес играет в клубе, в котором и должен выступать. Он мечтал играть в «Реале», и я знаю, что добьётся успехов. Ему нужны лишь доверие Зидана и игровая практика».
По итогам 16 туров Примеры Родригес принял участие в 8 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них, и стал автором 1 гола и 2 голевых передач.