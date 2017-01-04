ФИФА может наказать футболистов, которые откажутся от участия в Кубке Африки

Футболисты, которые откажутся от участия в Кубке африканских наций 2017 года, могут быть наказаны ФИФА. В частности, игрок может быть отстранён от определённого количества игр за свою команду, а его клуб оштрафован, сообщает Daily Mail.
В частности, речь идёт о двух камерунских защитниках, выступающих в АПЛ — Жоэле Матипе из «Ливерпуля» и Аллане-Ромео Ньоме из «Вест Бромвич Альбион». Оба футболиста в декабре заявили, что не планируют защищать цвета национальной команды на турнире, который пройдёт в Габоне с 14 января по 5 февраля.
«Клубы должны позволить игрокам принять участие в Кубке Африки. В противном случае ФИФА может наказать и футболистов, и сами клубы. Единственная причина, по которой футболист может пропустить турнир, — травма. Если ФА попытается вмешаться, то санкции могут ждать и их», — считает адвокат Дэвид Селигман.