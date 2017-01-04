Зидан: хочу, чтобы Пепе остался в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что не хотел бы расставаться с защитником Пепе. Французский специалист считает, что португальский игрок ещё может быть полезен «сливочным».
«Пепе – важный для «Реала» футболист. Он уже 10 лет играет в «Реале» и вошёл в историю клуба. Хочу, чтобы он остался в «Реале». Меня интересует лишь то, что он сможет сделать для команды. А остальное мне не интересно», — приводит слова Зидана AS.
33-летний Пепе получил очень привлекательные с финансовой точки зрения предложения от китайских клубов и близок к тому, чтобы летом сменить клубную прописку. Его контракт с испанским грандом рассчитан до лета 2017 года.