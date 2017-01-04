Номера выживших в авиакатастрофе игроков «Шапекоэнсе» не будут использоваться

Руководство «Шапекоэнсе» приняло решение не использовать игровые номера выживших в авиакатастрофе футболистов до их возвращения в команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В ходе пресс-конференции президент «Шапекоэнсе» Плинио Давид де Нес сообщил, что были подписаны арендные соглашения с тремя футболистами – защитником Дугласом Гролли и хавбеками Надсоном и Росси. Исполнительный директор Руй Кошта подчеркнул, что в знак уважения к выжившим в авиакатастрофе Алану Рушелу, Нето и Джексону Фольманну их номера не будут использоваться до возвращения игроков в футбол.
30 ноября «Шапекоэнсе» должен был провести первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ», однако 29 ноября возле Медельина (Колумбия) произошло крушение самолёта, унёсшее жизни 71 человека. Среди пассажиров лайнера были игроки и тренерский штаб бразильского клуба.