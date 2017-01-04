Экс-хавбек «Локомотива» Диарра интересен «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Лассана Диарра, права на которого ныне принадлежат «Марселю», может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Footmercato сообщает, что 31-летний футболист попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью хотел заполучить француза ещё прошлым летом, но переход не состоялся. Диарра может стать частью сделки по Моргану Шнейдерлену, который входит в сферу интересов «Марселя».
На трансферном рынке Лассана Диарра, чей контракт с «провансальцами» истекает летом 2019 года, оценивается в € 5 млн. Ранее хавбека сватали в один из китайских клубов.