Хавбек «Палермо» Хильемарк попал в сферу интересов «Спартака»

Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк может в январе сменить клубную прописку. В услугах 24-летнего футболиста была заинтересована «Аталанта», а теперь интерес к игроку проявляет московский «Спартак». Об этом сообщает Stadionews.it, со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
За шведского полузащитника «Спартак» готов заплатить € 3 млн, а самому игроку предлагают зарплату в € 1 млн в год. Контракт Оскара с «Палермо» действует до лета 2019 года.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Оскар Хильемарк принял участие в 15 матчах, но результативными действиями не отметился.