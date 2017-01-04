Чех: «Арсенал» в матче с «Борнмутом» проявил характер

Голкипер «Арсенала» Петр Чех прокомментировал ничейный результат в матче с «Борнмутом» (3:3), который состоялся в рамках 20-го тура АПЛ.
«Команда проявила характер. После 0:3 мы отлично отреагировали и нашли способ спасти матч, показав свою привычную игру. Впрочем, на протяжении 60 минут мы разочаровывали и не смогли добиться желаемого результата.
Соперник боролся за каждый дюйм на поле. Игроки «Борнмута» действовали быстрее футболистов «Арсенала», играли лучше нас. Мы предоставили сопернику слишком много пространства. После того как счёт стал (0:3), мы начали играть так, как планировали», — цитирует Чеха пресс-служба клуба.