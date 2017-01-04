Источник: Таски подписал контракт с «Трабзонспором»

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски продолжит карьеру в Турции. 29-летний футболист подписал контракт с «Трабзонспором», рассчитанный на 3,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.
Зарплата Таски составит € 2,3 млн. Официальное подтверждение пока не последовало.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что «Трабзонспор» заплатит за Сердара Таски € 1 млн. Немецкий футболист должен присоединиться к новой команде на сборах в Анталье.
В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Таски провёл в составе «Спартака» восемь игр (семь в основном составе) и забил один гол.