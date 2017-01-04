Жиру: «Арсеналу» должно быть стыдно за пропущенные голы в матче с «Борнмутом»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:3). Жиру стал автором гола и двух результативных передач.
«Честно говоря, я был уверен, что мы сможем забить победный гол. Мы проявили характер и сумели отыграться при (0:3). «Арсенал» всегда старается показывать свою игру и верит в себя. Но нам должно быть стыдно за то, как мы пропустили три гола. Мы не имели права так ошибаться. После перерыва хотели совершить камбэк и добились своего. Надеюсь, что эта ничья послужит «Арсеналу» уроком.
Что касается моего гола, то гол есть гол. Доволен, что сравнял счёт и в то же время расстроен», — цитирует Жиру пресс-служба «Арсенала».
Отметим, что фанаты «Арсенала» остались разочарованы тем, как Жиру отпраздновал гол и раскритиковали его, посчитав, что не стоит бурно радоваться ничейному результату.