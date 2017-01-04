Куртуа: учитывая победную серию, можно сказать, что «Челси» превосходит ожидания

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа в преддверии матча 20-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 4 января, поделился ожиданиями и оценил выступление команды в целом.
«Это такой же матч, как и все остальные, не менее важный. Сезон складывается удачно, мы счастливы. Матч против «Тоттенхэма» лёгким не будет. Затем предстоит выездной поединок с «Лестером». Это сложные матчи. Нужно усерднее бороться против соперников, которые больше обороняются, защиту которых тяжело взломать. Мы так делали в матче с «Вест Бромвичем».
Пока «Челси» превосходит ожидания, учитывая нашу победную серию. В прошлом сезоне в аналогичный момент у нас было меньше очков, чем сейчас. Но сегодня у нас больше очков, чем два года назад в то же время, когда мы стали чемпионами. Это говорит о том, что команда выступает хорошо», — цитирует Куртуа Goal.
Матч «Тоттенхэм» — «Челси» начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.