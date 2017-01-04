Венгер: я не видел Озила уже неделю, он пока недоступен

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о состоянии здоровья полузащитника Месута Озила, который последний раз выходил на поле 26 декабря, в матче 18-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (1:0).
«Я не видел Озила уже неделю. Решение не включить его в заявку далось легко. У него всё ещё постельный режим. Он пока недоступен, и я не думаю, что он будет готов к следующей игре. Месут неделю ничего не делал», — цитирует Венгера Daily Mail.
Ближайший матч «Арсенал» проведёт 7 января в рамках Кубка Англии против «Престон Норт Энд».