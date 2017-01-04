Экс-хавбек «Томи» Дроппа может продолжить карьеру в «Словане»

Бывший полузащитник «Томи» Лукаш Дроппа может продолжить карьеру в Словакии. Как сообщает iSport.cz, чешский футболист входит в сферу интересов братиславского «Слована». Также в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы льежский «Стандарт» и «Славия».
«В Льеже по-прежнему есть интерес к Дроппе, но просят подождать. Вариант со «Слованом» проще и быстрее. Всё может решиться в ближайшие дни», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что «Томь» разгружает финансовую ведомость и расторгла контракты с рядом игроков, включая Дроппу, на счету которого 11 матчей в текущем сезоне РФПЛ.