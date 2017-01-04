«Зенит» готов заплатить € 20 млн за Самариса

Руководство «Зенита» сделало предложение «Бенфике» о покупке греческого полузащитника Андреаса Самариса. Об этом сообщает A Bola. Сине-бело-голубые готовы заплатить за 27-летнего футболиста € 20 млн.
Отметим, что сам Самарис не против перебраться в «Зенит» и даже готов отклонить предложения из Англии. Самарис недоволен нынешним положением в «Бенфике», в составе которой он сыграл в текущем сезоне лишь 13 матчей.
«Зенит» ищет замену полузащитнику Акселю Витселю, который покинул клуб с берегов Невы и перешёл в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».