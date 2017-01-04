Препелицэ: у «Ростова» сильная команда, мы показали это в матчах Лиги чемпионов

Румынский полузащитник Андрей Препелицэ рассказал, как чувствует себя в «Ростове», куда перебрался из «Лудогорца» в августе прошлого года, а также поделился мнением о российском чемпионате.
«Я очень хотел уйти из «Лудогорца». Сложилась ситуация, которую я не понимал. Оставаться смысла не было. Успел стать чемпионом Болгарии, но из-за отсутствия игровой практики решил уйти. В самый последний момент появился вариант с «Ростовом», который играет в хорошем чемпионате. «Ростов» — сильная команда, что мы и продемонстрировали в матчах Лиги чемпионов», — цитирует Препелицэ Digi Sport.
«Ростов» занял третье место в группе D Лиги чемпионов, оставив позади себя ПСВ и пропустив вперёд «Атлетико» с «Баварией». Ростовчане дважды сыграли вничью с голландцами (2:2) и (0:0), а также обыграли «Баварию» (3:2). В феврале «Ростову» предстоит сыграть с пражской Спартой в 1/16 финала Лиги Европы.