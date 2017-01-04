Шандау: «Анжи» может продать меня. Кажется, у клуба проблемы

Защитник «Анжи» Шандау подтвердил, что может покинуть махачкалинскую команду, состав которой он пополнил в августе 2016 года.
«Кажется, у „Анжи“ проблемы. Инвестор, пригласивший меня в команду, поссорился с владельцем клуба. Пока я не знаю, чем всё закончится. Несколько дней назад был уволен тренер, которого в команду пригласил инвестор, пригласивший и меня. Инвестор покинул клуб, поэтому „Анжи“ может продать меня во время трансферного окна. Но пока со мной по этому поводу не связывались. Если мне поступят предложения из Бразилии, я изучу их. В России я уже достиг всех своих личных целей», — рассказал Шандау в интервью ESPN Brasil.