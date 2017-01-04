«Шанхай СИПГ» предложил «Боруссии» Д € 150 млн за Обамейянга

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире. La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Шанхай СИПГ» предложил «шмелям» € 150 млн за габонского форварда.
Если Обамейянг примет предложение, то будет получать в неделю € 800 тыс, что составляет более € 41 млн в год.
Пока же самым высокооплачиваемым игроков остаётся Карлос Тевес, который в конце декабря перешёл в «Шанхай Шэньхуа» из «Бока Хуниорс». В неделю 32-летний аргентинец зарабатывает € 720 тыс.