Менса: «Анжи» – великая команда, дагестанцы навсегда останутся в моём сердце

Ганский защитник Джонатан Менса попрощался с «Анжи», в котором играл с февраля 2016 года. Футболист, перешедший в американский «Коламбус Крю», прислал в адрес «Анжи» и болельщиков клуба трогательное обращение.
«Прежде всего хочу поблагодарить за всё бога. Также хочу сказать спасибо каждому, кто в «Анжи», – за то чудесное время, что я провёл в клубе. Клуб дал мне большую возможность, и я благодарен за это. Благодарен бывшему владельцу «Анжи»; менеджменту клуба, генеральному директору Сергею Кораблёву и спортивному директору Нарвику Сирхаеву, при котором я оказался в Махачкале, а также человеку, который также этому поспособствовал, – тренеру-селекционеру Аделю Сасси; всему персоналу и игрокам и всем, кто так или иначе связан с командой.
«Анжи» – великая команда с замечательными людьми и болельщиками. Дагестанцы навсегда останутся в моём сердце благодаря той огромной поддержке, которую они оказывали в любом и каждом матче, как бы он ни складывался. Они выражали свою большую любовь к команде лучшим способом.
Я рад, что в моей жизни был клуб, имя которому «Анжи». Жизнь состоит из взлётов и падений, и я буду считать своё пребывание в «Анжи» большим взлётом в моей карьере. Спасибо, «Анжи», — говорится на официальном сайте клуба.