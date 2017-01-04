Р. Луческу: переезд Витселя в Китай — экстраординарная сделка для «Зенита»

Главный тренер «Ксанти» Рэзван Луческу, сын наставника «Зенита» Мирчи Луческу, прокомментировал переход Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Румынский специалист считает, что питерцы совершили экстраординарную сделку.
«Меня не удивляет решение Витселя перебраться в Китай, такова жизнь. Когда у тебя есть возможность получить контракт на сумму в € 4 млн и вдруг другой клуб предлагает тебе € 20 млн, это заставляет задуматься. Сумма в пять раз больше. Ты думаешь о жизни, о последователях. После можно вернуться в Европу и играть на высоком уровне.
Многие игроки, которым предложили подобные условия, обеспечат свою жизнь и вернутся в Европу, где продолжат заниматься любимым делом. Сколько примеров, когда футболисты уезжали в арабские страны?
Потом они возвращались и играли на высоком уровне в Европе.
Для «Зенита» это экстраординарная сделка, ведь контракт Витселя истекал через шесть месяцев. Летом они бы отпустили его бесплатно», — цитирует Луческу Dolce Sport.