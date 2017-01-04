Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Лада!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Р. Луческу: переезд Витселя в Китай — экстраординарная сделка для «Зенита»

4 января 2017, среда. 16:08. Футбол
Главный тренер «Ксанти» Рэзван Луческу, сын наставника «Зенита» Мирчи Луческу, прокомментировал переход Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Румынский специалист считает, что питерцы совершили экстраординарную сделку.

«Меня не удивляет решение Витселя перебраться в Китай, такова жизнь. Когда у тебя есть возможность получить контракт на сумму в € 4 млн и вдруг другой клуб предлагает тебе € 20 млн, это заставляет задуматься. Сумма в пять раз больше. Ты думаешь о жизни, о последователях. После можно вернуться в Европу и играть на высоком уровне.

Многие игроки, которым предложили подобные условия, обеспечат свою жизнь и вернутся в Европу, где продолжат заниматься любимым делом. Сколько примеров, когда футболисты уезжали в арабские страны?
Потом они возвращались и играли на высоком уровне в Европе.

Для «Зенита» это экстраординарная сделка, ведь контракт Витселя истекал через шесть месяцев. Летом они бы отпустили его бесплатно», — цитирует Луческу Dolce Sport.
Источник: Dolce Sport Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Аксель Витсель Рэзван Луческу
Новости. Футбол
4 января 2017, среда
16:11 Агент Миранчука: цифры, указанные в СМИ, не соответствуют действительности
16:08 Р. Луческу: переезд Витселя в Китай — экстраординарная сделка для «Зенита»
15:57 Менса: «Анжи» – великая команда, дагестанцы навсегда останутся в моём сердце
15:51 Куасси прибыл в Глазго для переговоров о переходе из «Краснодара» в «Селтик»
15:30 «Рубин» предложил «Локомотиву» € 3 млн за Ал. Миранчука, «Локо» хочет € 8 млн
15:03 «Шанхай СИПГ» предложил «Боруссии» Д € 150 млн за Обамейянга
14:59 Шандау: «Анжи» может продать меня. Кажется, у клуба проблемы
14:36 Препелицэ: у «Ростова» сильная команда, мы показали это в матчах Лиги чемпионов
14:17 «Зенит» готов заплатить € 20 млн за Самариса
14:00 Экс-хавбек «Томи» Дроппа может продолжить карьеру в «Словане»
13:47 Венгер: я не видел Озила уже неделю, он пока недоступен
13:32 Цауне требуется операция на голеностопе
13:01 Агент: впервые слышу об интересе «Спартака» к Хильемарку
12:58 Бадштубер провёл переговоры с «Гамбургом»
12:39 Ромуло 11 января может стать игроком «Фламенго»
12:24 Куртуа: учитывая победную серию, можно сказать, что «Челси» превосходит ожидания
11:57 Жиру: «Арсеналу» должно быть стыдно за пропущенные голы в матче с «Борнмутом»
11:38 Манданда может вернуться в «Марсель» и уже встретился с Субисарретой
11:13 Караваев отправится со «Спартой» на предсезонные сборы в Испанию
11:13 «Сток Сити» продлит контракт с Краучем
10:57 Источник: Таски подписал контракт с «Трабзонспором»
10:33 Чех: «Арсенал» в матче с «Борнмутом» проявил характер
10:24 Хавбек «Палермо» Хильемарк попал в сферу интересов «Спартака»
10:03 В Нигерии утверждают, что на форварда «Уотфорда» Саксесса наложили проклятье
09:45 Зидан: нормально, что из-за Роналду возникают дебаты
09:38 Экс-хавбек «Локомотива» Диарра интересен «Манчестер Юнайтед»
09:32 Номера выживших в авиакатастрофе игроков «Шапекоэнсе» не будут использоваться
09:27 Экс-наставник сборной Испании: Роналду, брюшной пресс у тебя лучше, чем у Месси
08:44 Беланда пропустит КАН-2017 из-за перелома пальца ноги
08:24 Грасия уверен, что в «Рубине» от него не будут требовать быстрых успехов
08:04 Бентеке отказался от перехода в «Бэйцзин Гоань» и контракта на сумму £ 40 млн
08:02 Зидан: хочу, чтобы Пепе остался в «Реале»
07:46 Хёнесс считает, что игра «РБ Лейпциг» полезна для Бундеслиги
07:29 ФИФА может наказать футболистов, которые откажутся от участия в Кубке Африки
07:25 Отец Хамеса не думает, что игрок покинет «Реал»
07:15 Источник: Ломбертс останется в «Зените» до конца сезона
06:41 Грасия не хотел бы приобретать игроков для «Рубина» из «Реала Сосьедад»
02:03 Венгер: «Борнмут» заслуживает аплодисментов, несмотря на преимущество в отдыхе
01:47 «Атлетико» выиграл в гостях у «Лас-Пальмаса» в 1/8 Кубка Испании
01:44 «Халл Сити» объявил об увольнении Филана с поста главного тренера
00:55 «Сток Сити» обыграл «Уотфорд», «Кристал Пэлас» уступил дома «Суонси»
00:40 «Арсенал» вырвал ничью в матче с «Борнмутом», проигрывая по ходу игры 0:3
00:04 Девич: «Рубин» навсегда останется в моём сердце!
00:00 Скауты «Челси» просматривали полузащитника «Вест Хэма» Антонио
3 января 2017, вторник
23:32 В Германии сообщили, что хавбек «Динамо» (Киев) перешёл в клуб второй Бундеслиги
Все новости RSS
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+