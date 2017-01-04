Агент Миранчука: цифры, указанные в СМИ, не соответствуют действительности

Вадим Шпинёв, представляющий интересы Алексея Миранчука, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» опроверг информацию по суммам выплат, которые его клиенту предлагают в «Локомотиве» и «Рубине».
По информации «Спорт-экспресс», московский клуб предложил максимальный порог заработной платы в € 1,8 млн и подъемные € 2 млн, а казанцы предложили оклад в размере € 2,5 млн и € 3 млн в виде подъемных. При этом «Рубин» предложил за выкуп контракта € 3 млн, а сам «Локомотив» надеется выручить €8 млн.
«Цифры, указанные в заметке „Спорт-экспресс“, не соответствуют действительности, как в отношении „Рубина“, так и „Локомотива“, — заявил Шпинёв.