Президент «Севильи»: думаю, мы договоримся с «Интером» о трансфере Йоветича

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич, скорее всего, продолжит карьеру в Испании. В услугах 27-летнего футболиста заинтересована «Севилья». Информацию подтвердил президент клуба Хосе Кастро.
«Мы говорим о великолепном игроке и надеемся, что он приедет в Испанию, чтобы продемонстрировать свою ценность и показать всё то хорошее, что он сделал в Италии и других странах. Я думаю, что мы сможем договориться, но я не люблю говорить о вещах, которые ещё не завершены», — цитирует Кастро Football Italia.
Контракт Стевана Йоветича с «Интером» действует до лета 2019 года. Оценивается футболист в € 10 млн.