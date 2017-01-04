Четверо фанатов «Челси» приговорены к году условного заключения за расизм

Четверо болельщиков «Челси», один из которых ранее работал полицейским, приговорены французским судом к году условного заключения и денежному штрафу в € 10 тыс. за оскорбление темнокожего мужчины на расовой почве, сообщает BBC.
Инцидент случился в феврале 2015 года в парижском метро после матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Челси» (2:1). Болельщики лондонского клуба вытолкали темнокожего мужчину из вагона, скандируя «мы – расисты, мы — расисты, и нам это нравится». Этот инцидент был записан видеокамерами станции метро.