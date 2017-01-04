Э. Малофеев и Байдачный поучаствовали в съёмках фильма об Александре Прокопенко

Бывший главный тренер сборной Беларуси и ряда российских клубов Эдуард Малофеев и известный специалист Анатолий Байдачный приняли участие в съёмках документального фильма о бывшем футболисте минского «Динамо» и сборной СССР Александре Прокопенко.
В этом фильме своими воспоминаниями о Прокопенко также поделились Владимир Курнев, Сергей Алейников, Александр Алексейчиков, Анатолий Ярмоленко и другие.
Прокопенко выступал в составе минского «Динамо» с 1972 по 1983 год. Также в его игровой карьере были могилевский «Днепр» и «Нефтчи». В 1980 году он сыграл два матча за сборную СССР на Олимпийских играх. Александр Прокопенко скончался в марте 1989 года в возрасте 35 лет.
Посмотреть документальный фильм об Александре Прокопенко можно здесь.