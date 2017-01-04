Анчелотти: Видаль может перейти из «Баварии» в «Челси»? Это полная ерунда

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возможном переходе чилийского полузащитника Артуро Видаля в лондонский «Челси».
«Видаль может перейти из «Баварии» в «Челси»? Это полная ерунда и бессмыслица», — приводит слова Анчелотти Mirror.
Ранее сообщалось, что Видаль думает над своим уходом из мюнхенского клуба и имеет хорошее предложение от «Челси», который возглавляет работавший с ним в «Ювентусе» Антонио Конте. Якобы лондонский клуб был готов заплатить € 50 млн за переход игрока следующим летом.
Видаль перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2015 году. В нынешнем сезоне он провёл за команду 20 матчей и забил два гола в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Германии.