Мертенс, которым интересуется «Зенит», близок к продлению контракта с «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс близок к продлению соглашения со своим нынешним клубом, сообщает Voetbalkrant.
По информации источника, 29-летний бельгийский футболист заключит новый контракт с неаполитанцами до 2020 года и будет зарабатывать по € 2 млн в год.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что Мертенс может продолжить карьеру в «Зените», который потратит на переход игрока деньги, вырученные с трансфера хавбека Акселя Витселя в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года. В текущем сезоне чемпионата Италии он провёл 16 матчей и забил 11 голов.