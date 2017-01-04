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Газзаев: ЦСКА сделал хорошее приобретение в лице Гончаренко

4 января 2017, среда. 20:16. Футбол
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о работе бывшего тренера команды Леонида Слуцкого, а также выразил мнение, что нынешний наставник красно-синих Виктор Гончаренко стал хорошим приобретением для клуба.

«Что касается отставки Слуцкого из ЦСКА, то это его мнение. Он принял решение. Человек семь лет поработал в ЦСКА, у него были определённые достижения. И я считаю, что в этом плане он имеет полное право взять паузу, потому что последний год очень нестабильно всё шло. Но надо сказать, что он провёл очень хорошую работу. И я считаю, что за семь лет он добился больших достижений — это уже показатель его работы. У него будет время подумать, почему именно в еврокубках ЦСКА выступал так не убедительно. Наверное, вот эта неудовлетворённость существует.

ЦСКА — это клуб с большими традициями. Клуб, который за последние 14–15 лет является лидером нашего футбола. И конечно, претензии у руководства, у болельщиков достаточно обоснованные, я считаю, и абсолютно правильные. Тем более сегодня выстроена прекрасная инфраструктура в ЦСКА — и стадион свой, и возможности, и всё остальное. Я считаю, что, наверное, в этом плане руководство прекрасно понимало и понимает, что хочет и дальше двигаться вперёд. И то, что Слуцкий сделает паузу — я думаю, что это пойдёт только на пользу.

Виктор Гончаренко? Если брать его годы, то он ещё молодой, но достаточно опытный. Он уже поработал и в Белоруссии, и достаточно успешно поработал с командой БАТЭ. С командой, которая очень неплохо выглядела и в Лиге чемпионов. Я вспоминаю матчи и с той же «Баварией» — достаточно основательно. Потом он был приглашён в тренерский штаб ЦСКА. После этого полгода поработал в «Уфе», на мой взгляд, тоже достаточно неплохо.

Будем надеяться, что амбиции ЦСКА и главного тренера совпадут и принесут результат. Я считаю, что ЦСКА сделал хорошее приобретение в лице главного тренера Гончаренко. Что покажет время — очень сложно сказать. Потому что сейчас в клубе непростая ситуация и непростое время. И насколько Гончаренко сработает — это уже покажут только результаты его деятельности», — цитирует Газзаева «Говорит Москва».
Источник: Говорит Москва Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Валерий Газзаев Виктор Гончаренко Леонид Слуцкий
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4 января 2017, среда
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