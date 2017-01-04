Эвра – о слухах про переход в «МЮ»: только моя обезьяна знает, что произойдёт

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2006 по 2014 год, сообщает Sky Sports.
Бывший партнёр Эвра по обороне в «МЮ» Рио Фердинанд в своём «инстаграме» обратился к французу с просьбой прокомментировать эту информацию: «Я видел в соцсетях информацию о том, что ты возвращаешься домой, брат? Ответь мне!» Эвра не стал отвечать Фердинанду напрямую, однако выложил на своей странице в «Инстаграме» фотографию с обезьяной и подписью: «Только моя обезьяна знает, что произойдёт дальше! Обожаю эту игру».
Контракт 35-летнего Эвра с «Ювентусом» рассчитан до лета. В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах в составе команды в Серии А и в шести матчах Лиги чемпионов.