Гаджиев: «Амкар» никого не покупает, у клуба нет денег на трансферы

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, что клуб не имеет средств на покупку футболистов, а может только арендовать игроков или подписывать свободных агентов.
«Амкар» никого не покупает. У клуба нет денег на трансферы. Те игроки, которых мы берем, не имеют цены. Новички на первый сбор подъедут. Кто, пока не могу сказать. Переговоры в данный момент ещё ведутся», — цитирует Гаджиева «Р-Спорт».
Во время зимнего перерыва в РФПЛ «Амкар» уже расстался с двумя футболистами основного состава — голкипером Александром Селиховым и защитником Георгием Джикией, которые были проданы московскому «Спартаку».