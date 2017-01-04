«Маккаби» Т-А объявил о расторжении контракта с Арвеладзе

Главный тренер «Маккаби» (Тель-Авив) Шота Арвеладзе оставил свой пост, сообщает пресс-служба клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
«Хотелось бы поблагодарить всех, кто связан с «Маккаби»: тренерский штаб, игроков и болельщиков. Благодарю их за время, проведённое в клубе. «Маккаби» и его сотрудники навсегда останутся в моём сердце», — сказал Арвеладзе.
Арвеладзе возглавил «Маккаби» в июне 2016 года. В ноябре сообщалось, что грузинский специалист является претендентом на пост главного тренера «Краснодара». Руководство «быков» рассматривало кандидатуру Арвеладзе после отставки Олега Кононова в начале сентября, но в итоге их выбор пал на Игоря Шалимова.