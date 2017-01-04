Бериша перешёл из «Анжи» в «Терек», заключив контракт на 3,5 года

Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша продолжит карьеру в «Тереке», сообщает президент грозненского клуба Магомед Даудов.
«Дорогие друзья! Сегодня «Терек» заключил контракт с албанским легионером Бернардом Бериша. О том, что достигнута принципиальная договорённость между футболистом, нами и махачкалинским «Анжи», мы информировали футбольную общественность на днях. Мы заключили контракт на три с половиной года. Таким образом, Бериша стал первым новичком нашей команды в это зимнее трансферное окно.
Знаю, что многие болельщики «Терека» очень хотели видеть Бернарда в нашей команде. Он всего лишь год выступает в РФПЛ, но за это короткое время успел заявить о себе с наилучшей стороны. Его по праву называют одним из лучших атакующих полузащитников в лиге. Надеемся, что эти свои качества Бериша проявит и приумножит в нашем клубе, с нашей с вами помощью, при нашей поддержке. Добро пожаловать в «Терек», Бернард», — написал Даудов в своём «инстаграме».
25-летний футболист перешёл в махачкалинский клуб в январе 2016 года. За «Анжи» Бериша провёл 30 матчей, в которых забил 4 гола.