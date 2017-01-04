FA оставила в силе четырёхматчевую дисквалификацию Фернандиньо

Футбольная ассоциация Англии (FA) отклонила апелляцию «Манчестер Сити» на удаление полузащитника Фернандиньо в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:1), сообщает BBC Sport.
Бразильский футболист получил красную карточку на 32-й минуте встречи. Для Фернандиньо это удаление стало уже третьим в нынешнем сезоне. Таким образом, он будет вынужден пропустить четыре матча. Фернандиньо не поможет своей команде в матче за Кубок Англии с «Вест Хэм Юнайтед», а также во встречах чемпионата Англии с «Эвертоном», «Тоттенхэм Хотспур» и всё тем же «Вест Хэмом».
В нынешнем сезоне АПЛ на счету Фернандиньо 17 матчей, один забитый гол и одна голевая передача.