«Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» в первом матче 1/8 Кубка Испании

«Реал Сосьедад» принимал на своём поле «Вильярреал» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча проходила на стадионе «Аноэта» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Виллиан Жозе, Карлос Вела и Микель Оярсабаль. За «Вильярреал» гол забил Мануэль Тригерос.
Ответный матч команды проведут на стадионе «Эль-Мадригал» 11 января.
В другом первом матче 1/8 Кубка Испании, который проходил параллельно, «Алькорон» на своём поле сыграл вничью с «Кордовой» (0:0).