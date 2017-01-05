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Конте: «Тоттенхэм» — команда, способная до последнего бороться за чемпионство

5 января 2017, четверг. 01:31. Футбол
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) в матче 20-го тура АПЛ.

«Мы знали, что можем проиграть, однако сегодня я увидел равную игру. „Тоттенхэм“ забил первый гол перед перерывом и выбрал лучшее время для второго.

Очень жаль, что наша победная серия прервалась, но сегодня нам противостояла сильная команда, которая до последнего может бороться за титул. В прошлом году они претендовали на победу в АПЛ, в этот раз им это также по силам.

После двух пропущенных голов вам, безусловно, нужно прибавлять. Моя команда лидирует в турнирной таблице, потому что мы много работаем. Премьер-лига — сложный в чемпионат, в котором важно продолжать трудиться постоянно», — сказал Конте в эфире ВВС Sport.
Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Теги
Тоттенхэм Хотспур Челси Антонио Конте
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